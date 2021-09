Grønne ngo'er vil udsætte klimatopmøde på grund af ulige adgang

Coronasituationen gør det umuligt at afholde den store klimakonference COP26 i november på en sikker, inklusiv og retfærdig måde.

Derfor bør topmødet, som finder sted i Glasgow, Skotland, udsættes.

Sådan lyder opråbet fra Climate Action Network International (CAN), som er et netværk af grønne ngo'er med 1500 medlemsorganisationer globalt.

Hvis konferencen som planlagt bliver gennemført med fysisk fremmøde, vil det reelt set medføre en eksklusion af repræsentanter fra fattige lande, mener netværket.

- Der har altid været en iboende ulige magtbalance i FN's klimasnakke, og det er nu forværret af sundhedskrisen.

- Når man kigger på den nuværende tidslinje for COP26, er det svært at forestille sig, at der vil være en retfærdig deltagelse fra det globale syd under sikre forhold. Og derfor bør COP26 udsættes, indtil det kan lade sig gøre, siger CAN-direktør Tasneem Essop i en erklæring.

Storbritannien, som er vært for klimatopmødet, har tilbudt deltagere at blive vaccineret i deres hjemland forud for topmødet. Tilbuddet er særligt målrettet delegationer fra fattige lande, hvor de endnu ikke har ordentlig adgang til coronavacciner.

Den britiske regering kræver, at deltagere fra røde lande, som ikke er vaccineret, skal være i karantæne ti dage efter ankomst. Vaccinerede fra de røde lande skal være i karantæne i fem dage.

Alle 62 lande på Storbritanniens røde liste er udviklingslande, bortset fra Tyrkiet. Det skriver mediet Politico.

Normalt skal man selv betale for et ophold på et karantænehotel. Men Storbritannien gør en undtagelse ved COP26. Det oplyser Alok Sharma, den britiske minister i spidsen for COP26, i en erklæring ifølge Politico.

- COP26 har allerede været udsat med et år. Og vi er alle bevidste om, at klimaforandringerne ikke har taget en pause.

- Vi arbejder utrætteligt med alle vores partnere, herunder den skotske regering og FN, på at sikre et inklusivt, tilgængeligt og sikkert topmøde i Glasgow, udtaler han.

Klimanetværket mener, at hvis COP26 skal afholdes sikkert, kan det først blive i 2022. Og det forudsætter, at rige lande i højere grad sørger for, at fattige lande får bedre adgang til coronavacciner.

I erklæringen fra netværket af grønne ngo'er understreges det, at der er brug for øjeblikkelig handling på klimaområdet.

Opfordringen til at udsætte topmødet skal derfor ses i kontekst af den ulige adgang og ikke som en opfordring til at droppe topmødet helt.

