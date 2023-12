Ministre kalder COP-aftale historisk - ngo'er håbede på mere

Aftalen på FN's klimatopmøde kaldes historisk af politikere, da fossile brændsler - kul, olie og gas - for første gang har fundet vej til teksten.

Men flere grønne organisationer havde håbet på, at de var blevet adresseret skarpere, end det endte med at være tilfældet i den færdige aftale.

En af dem er Greenpeace Danmark.

- Det er ikke nok, men nu må vi bruge det, så godt som vi kan, til at lukke olie- og gasindustrien ned, siger klima- og miljøpolitisk leder Helene Hagel.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Analysen fra maven, når man tænker på verdens udsatte og sit lille barn derhjemme, er, at det her ikke var, hvad vi havde så desperat brug for.

I aftalen står der ikke, at de fossile brændsler skal udfases, som flere lande, herunder Danmark og EU, havde som et erklæret mål inden.

Der står, at der skal ske en omstilling væk fra dem i energisystemerne for at sikre en nettonul-udledning i 2050.

Det er dog ikke noget, som landene er forpligtet til.

Foran sætningen står der, at der er en opfordring til landene om at bidrage til de klimapolitiske handlinger, der er nævnt i aftalen.

Ifølge John Nordbo, klimarådgiver i udviklings- og nødhjælpsorganisationen Care, er aftalen et skridt i den rigtige retning.

- Men beslutningen burde være langt klarere, skriver han i en kommentar.

- Det globale udslip af drivhusgasser skal reduceres hurtigt i de kommende år for at holde temperaturstigningen nede på 1,5 grader, og det hastværk bærer aftalen ikke præg af, lyder det.

Af andre klimapolitiske tiltag, der nævnes i aftalen, er en tredobling af den vedvarende energi og en fordobling af energieffektiviteten i 2030.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det var mål, som Danmark og EU havde med, og ifølge Ursula von der Leyen, bakkede verden op om vores mål.

- Dagens aftale markerer begyndelsen på æraen efter de fossile brændsler.

- En vigtig del af denne historisk aftale er i sandhed lavet i Europa, siger EU-Kommissionens formand i et opslag på de sociale medier.

Mattias Söderberg, klimarådgiver i Folkekirkens Nødhjælp, giver aftalen et spinkelt håb for målet om at begrænse stigningen i de globale temperaturer til 1,5 grader i forhold til før industrialiseringen.

- Hvis alle følger handlingsplanen til punkt og prikke, også de tiltag, som ikke er obligatoriske, så kan vi stadigvæk holde os inden for målet om 1,5 graders opvarmning, siger han i en kommentar.

Han peger på, at det er historisk, at vi nu er nået til at kunne diskutere årsagerne til klimakrisen - de fossile brændsler.

- Men også tragisk, at det først er nu, 30 år efter at klimadebatten begyndte.

- Nu bliver det afgørende, at vi formår at gå fra historisk snak til historisk handling, lyder det.

/ritzau/