Grønne stemmer ser stor klimarapport som sidste udkald

Det er den sidste advarsel, som FN's Klimapanel mandag er kommet med.

Sådan lyder det fra flere grønne stemmer efter offentliggørelsen af den afsluttende del af panelets sjette store hovedrapport om klimaet.

Her slås det fast med syvtommersøm, at det her årti i høj grad afgør, om den globale opvarmning kan begrænses til målene i Parisaftalen fra 2015.

Verdens ledere blev i 2015 enige om, at temperaturstigningen skal begrænses til under 2 grader og helst ikke mere end 1,5 grader, som vil gøre uoprettelige skader på naturen.

Ifølge Helene Hagel, klima- og miljøpolitisk leder hos Greenpeace Danmark, er mandagens rapport hård, men ikke overraskende læsning:

- Truslen er gigantisk, men muligheden for gennemgribende forandring er også stor. Dette er IPCC's (FN's Klimapanel, red.) sidste advarsel.

- Men hvis vi vil, kan denne rapport også blive vores overlevelsesguide, lyder det i en skriftlig kommentar.

De seneste mange år har IPCC udgivet rapporter om klimaet, som mandagens rapport samler op på. Derfor er det ikke ny viden, som er kommet frem.

Men den brændende platform er blevet - hvis muligt - endnu varmere.

Selv om klimapolitikken har rykket sig, har den ikke rykket sig nok, i forhold til hvad der kræves for at begrænse temperaturstigningerne. Der peges dog på, at vi kender løsningerne - vi skal bare bruge dem.

- Vi kender alle løsningerne. De eneste barrierer mod at sikre værdige liv for alle mennesker i fremtiden er politisk vilje og mod, mener Helene Hagel.

Også John Nordbo, der er klimarådgiver i den grønne ngo Care Danmark, ser rapporten som sidste udkald for politikerne.

Han er mangeårig deltager ved de internationale klimatopmøder og deltog som observatør ved godkendelsen af mandagens rapport.

- Rapporten slår fast, at hvis vi skal holde den globale temperatur nede, skal vi gå i gang nu for at reducere udledningen af drivhusgasser, og vi skal skifte gear, siger han.

Han håber, at politikerne tager rapporten til sig frem mod det næste store klimatopmøde senere på året i De Forenede Arabiske Emirater.

Ifølge WWF Verdensnaturfonden er der brug for, at der handles nu:

- Det har vi sagt før, men nu er det alvor, siger miljøfaglig chef Mette Boye og peger på, at en halv grads ekstra opvarmning gør en stor forskel.

- Den ekstra halve grad vil betyde, at 18 procent af vores insekter og 16 procent af vores planter bliver berørt, siger hun i en skriftlig kommentar.

Begrænses det til 1,5 grader, vil henholdsvis 8 og 6 procent blive berørt.

