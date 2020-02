Gruppe angreb kritisk journalist i tjetjensk hotellobby

15 personer angreb Jelena Milasjina, som er arvtager efter den dræbte Anna Politkovskaya på Novaja Gazeta.

En gruppe på over 15 personer gik i en hotellobby i Tjetjenien til angreb på den fremtrædende russisk undersøgende journalist Jelena Milasjina, som blev slået og sparket, skriver avisen Novaja Gazeta.

Journalisten er i Tjetjenien for at skrive om en retssag. Hun har ofte kritiseret de tjetjenske myndigheder for at forfølge homoseksuelle.

Jelena Milasjina arbejder på avisen Novaja Gazeta. Hun blev angrebet sammen med menneskerettighedsadvokaten Marina Dubrovina. De to kvinder blev revet i håret, slået og sparket i deres hotel i den tjetjenske hovedstad Grosnij.

En mand filmede overfaldet. Der var både mænd og kvinder i gruppen, som begik overfaldet sent torsdag aften.

- Hele gruppen begynde at slå Maria Dubrovina og mig. De slog mit hoved ned i marmorgulvet med stor kraft, siger Milashina i en erklæring til politiet, som hun har lagt ud på Facebook.

Novaja Gazeta har i et banner på avisens hjemmeside opfordret Tjetjeniens leder Ramzan Kadyrov, der støttes af det russiske styre i Kreml, til at undskylde for angrebet.

I 2017 sagde Milashina, at der foregår masseanholdelser og tortur af homoseksuelle mænd i Tjetjenien.

Hendes beskyldninger støttes af menneskerettighedsgrupper.

Kadyrovs tilhængere fremhæver, at han har skabt relativ stabilitet og ro til Tjetjenien, hvor det i årevis har ulmet med uro efter to krige mellem Moskva og separatistiske grupper.

Den fremtrædende russisk undersøgende journalist Anna Politkovskaya, som dækkede Tjetjenien for Novaja Gazeta før Milashina, blev skudt og dræbt foran sin lejlighed i Moskva i 2006.

Europarådets menneskerettighedskommissær, Dunja Mijatovic, kalder angrebet i hotellobbyen for "det seneste af en række foruroligende angreb på personer, som forsvarer menneskerettighederne."

Menneskerettighedsorganisationen Amnesty kalder i en erklæring det "en skræmmende udvikling".

/ritzau/Reuters