Gruppe protesterer mod corona-regler i tyske byer

Langt de fleste tyskere er imod demonstrationer mod forholdsregler, som skal hindre coronasmitte.

Omkring et par hundrede demonstranter demonstrerede lørdag mod corona-restriktioner i den sydtyske by Stuttgart.

Aktionen var organiseret af gruppen "Querdenken 711", som opfordrer til "kreativ tænkning". Deltagerne havde skilte med påskrifter som "Ansigtsmaske - Det bliver uden mig" og "Vi har gennemskuet Jer".

I sidste weekend gik tusindvis af demonstranter fra bevægelsen på gaden i Berlin for at demonstrere mod corona-restriktioner.

Politiet opløste demonstrationen i Berlin, da mange af demonstranterne sagde, at de hverken ville holde afstand eller bære ansigtsmaske.

"Querdenken 711" har søndag planlagt en demonstration mere i Dortmund. Her ventes omkring 1500 deltagere.

En meningsmåling viste lørdag, at de fleste tyskere er imod demonstrationer mod forholdsregler, som skal hindre udbredelse af coronasmitte.

Over 91 procent af de adspurgte i Forsa-målingen siger, at de hverken har forståelse eller sympati for protesterne mod restriktioner.

Forsa har foretaget målingen, der omfattede 1005 personer, for mediegruppen RTL. Kun ni procent af deltagerne gav udtryk for støtte til demonstrationerne.

Den store demonstration i Berlin mod coronavirusrestriktioner fandt sted under banneret "Afslutningen på pandemien: Frihedens dag".

Robert Koch Instituttet (RKI), der for den tyske forbundsregering følger udviklingen i coronasmitte, sagde lørdag, at antallet af nye registrerede smittede i Tyskland var på 1122. Dermed det samlede antal registrerede smittede i forbundsrepublikken nået op på 215,336.

Der er stadig langt op til de over 6000 smittede, som kom til dagligt under pandemiens højeste niveau i Tyskland i starten af april.

Antallet af registrerede dødsfald i landet steg lørdag med 12 til 9195, oplyste RKI.

