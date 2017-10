Grupper i Catalonien vil tømme banker for kontanter

"Summen af vores individuelle handlinger kan ændre alt", hedder det i opfordring fra separatister.

To bevægelser i Spanien opfordrer indbyggerne i Catalonien til at tømme bankerne i regionen for kontanter.

Den Catalanske Nationale Forsamling, ANC, og bevægelsen Omnium Cultural opfordrer folk til hæve så mange penge som muligt i bankerne fredag morgen.

Opfordringen blev ifølge det norske nyhedsbureau NTB publiceret på Twitter:

- Det er på tide at vise, at vor styrke afhænger af, at vi alle står sammen. Summen af vores individuelle handlinger kan ændre alt, hedder det i opfordringen, som er en reaktion på, at centralregeringen i Madrid søndag begynder at fratage Catalonien dets selvstyre.

Det sker, fordi myndighederne i Catalonien nægter at efterkomme den spanske regerings krav om at skrinlægge uafhængighedsplanerne.

Initiativet er også en protest mod, at begge organisationernes ledere, Jordi Sànchez og Jordi Cuixart, blev varetægtsfængslet mandag.

De to mænd er anklaget for at have spillet centrale roller i forbindelse med demonstrationerne op til folkeafstemningen i Catalonien 1. oktober om en løsrivelse.

Madrid har allerede taget kontrol over Cataloniens finanser, og Barcelona vil mangle penge om få uger.

Regeringen i Madrid under ledelse af premierminister Mariano Rajoy vil måske også tage kontrollen over Cataloniens politistyrke og indsætte nye politichefer.

/ritzau/