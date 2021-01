Grupper i Kongressen forbereder mulig rigsretssag mod Trump

Det vil kræve massiv støtte fra begge partier at fjerne præsidenten Dette eksisterer ikke nuværende tidspunkt.

Den republikanske senator Ben Sasse vil overveje at støtte en rigsretssag mod præsident Donald Trump.

Det siger han i et interview med tv-stationen CBS.

Samtidig siger Demokraternes leder i Repræsentanernes Hus, Nancy Pelosi, at ledelsen i hendes parti overvejer en lynhurtig rigsretssag mod præsidenten, hvis vicepræsident Mike Pence og regeringen nægter at skride ind og fjerne Trump fra præsidentposten - en post han har i mindre end to uger. Det rapporterer CNN.

Det vil kræve massiv støtte fra begge partier at fjerne præsidenten, hvilket Demokraterne ikke har på nuværende tidspunkt. Men en række republikanere har meldt ud, at de støtter en indgriben over for Trump.

Det republikanske kongresmedlem Adam Kinzinger opfordrede torsdag på Twitter til, at vicepræsident Mike Pence udløser den 25. tilføjelse til forfatningen og fjerner Trump.

- Alting tyder på, at præsidenten har mistet sansen for realiteterne - ikke blot i forhold til hans pligter og edsaflæggelse som præsident, men også i forhold til virkeligheden, siger Adam Kinzinger i en video på Twitter.

Demokratiske politikere har aftalt en videkonference fredag om krisen midt på dagen fredag (omkring klokken 18.00 dansk tid).

USA's transportminister, Elaine Chao, meddelte torsdag aften dansk tid, at hun trækker sig fra sin post.

En anden var Ryan Tully, som var ledende rådgiver om Europa og Rusland i det nationale sikkerhedsråd.

Chao henviste på Twitter til onsdagens hændelser i Washington D.C.

- I går gennemlevede vort land en traumatisk hændelse, der kunne have været undgået, da tilhængere af præsidenten stormede kongresbygningen efter at have hørt Trump tale. Jeg er sikker på, at det har foruroliget jer, som det har foruroliget mig. Jeg kan ikke glemme det, skrev hun.

/ritzau/