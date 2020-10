Grupper kritiserer Australien for lavere flygtningeindtag

Den australske regering får kritik for at sænke flygtningeindtaget fra 18.750 til 13.750 de næste fire år.

Australien vil sænke landets indtag af flygtninge med tusindvis af personer, og den beslutning bliver mødt af kritik fra flere sider.

Den australske regering fremlagde tirsdag statsbudgettet for de kommende år. Som del af budgettet bliver landets flygtningeindtag reduceret fra 18.750 til 13.750 over de næste fire år.

Det sker for at spare 958 millioner australske dollar svarende til cirka 4,3 milliarder kroner.

Chefen for det australske flygtningeråd, Paul Powers, beskylder regeringen for at udnytte coronapandemien til at vedtage langvarige nedskæringer af flygtningeprogrammet.

- Det, der virkelig chokerede os, var, at det her er en permanent nedskæring, siger han i en meddelelse.

Jana Favaro, der er direktør for Asylansøgernes Ressourcecenter, siger til det australske medie ABC, at nedskæringen er et "hårdt slag for den humane behandling af flygtninge".

Han tilføjer, at besparelserne bliver udlignet ved, at regeringen vil bruge næsten fem milliarder ekstra kroner ekstra på at tilbageholde asylansøgere på øer væk fra det australske fastland.

/ritzau/dpa