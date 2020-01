Guaido genindsat som parlamentsformand i Venezuela

Efter to dramatiske døgn er Venezuelas oppositionsleder blevet genindsat som parlamentsformand.

Venezuelas oppositionsleder Juan Guaidó blev tirsdag taget i ed til endnu en periode som parlamentsformand. Det skete efter et yderst anspændt forløb i hovedstaden, Caracas, hvor militæret flere gange nægtede ham adgang til Kongressen.

Guaido leder oppositionen mod præsident Nicolas Maduro, som får skyld for et økonomisk sammenbrud i det ellers olierige land. Mange kalder Maduro for en venstreorienteret diktator, og både EU og USA tager afstand fra Maduro og støtter oppositionen.

Over 50 af verdens lande støtter imidlertid Maduro som Venezuelas legitime præsident.

Nationalforsamlingen er den eneste del af Venezuelas regeringsapparat, som mest kontrolleres af oppositionen.

Guaido blev imidlertid hindret i at få adgang til bygningen både mandag og tirsdag. Nationalgarden spærrede vejen for ham i omkring en halv time tirsdag, hvor det kom til kaotiske og dramatiske scener. Nationalgardens soldater var iført hjelme og gemte sig bag skjold, hvilket fik Guaido til at råbe: "Dette er ikke en kaserne".

Maduro, sagde søndag aften dansk tid, at hans socialistparti havde indsat en Luis Parra, der er en af præsidentens støtter, som ny parlamentsformand.

Men natten til mandag genvalgte oppositionspolitikere Guaidó til posten.

Det skete under en afstemning på avisen El Nacionals kontor i Caracas, hvor Guaidó havde indkaldt til parlamentarisk samling, da oppositionspolitikerne af politiet blev nægtet adgang til parlamentsbygningen.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, har fordømt Maduros parti for forsøget på at indsætte en ny parlamentsleder.

Det folkevalgte parlament, hvor oppositionen har flertal, er i forvejen blevet stærkt svækket.

Maduro lagde i 2017 en stor del af parlamentets beføjelser over i en lovgivende forsamling, hvor langt de fleste af de 545 medlemmer er støtter af præsidenten.

/ritzau/Reuters