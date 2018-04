Guatemala stopper ubåd med et ton kokain i Stillehavet

Næsten 1000 pakker fyldt med kokain er blevet fundet af myndighederne i et ubådslignende fartøj i Stillehavet.

Myndighederne i Guatemala har opsnappet et ubådslignende fartøj i Stillehavet med omkring et ton kokain om bord.

Det oplyser landets ministerium for offentlige anliggender på sin hjemmeside.

Kokainen vurderes at have en værdi på mere end 13 millioner dollar - svarende til over 80 millioner kroner.

Ministeriet har lagt billeder af aktionen ud på sin officielle Twitter-profil.

Her ses i alt 967 brune, konfiskerede pakker. De er hver især fyldt med kilo kokain. Alle pakkerne er nummererede, og af ukendte årsager er de alle pyntet med et billede af den brasilianske fodboldstjerne Neymar.

De knap 1000 pakker var samlet i 46 større poser.

Ifølge nyhedsbureauet dpa var der tre colombianere om bord på fartøjet, der blev stoppet af myndighederne. Fartøjet er bragt til Puerto Quetzal, der er Guatemalas største havn til Stillehavet.

Det er ikke usædvanligt, at kriminelle benytter sig af ubåde, når de forsøger at smugle kokain udenom myndighedernes radar.

Og Guatemala benyttes blandt andet som transitland for mexicanske narkokarteller, der smugler kokain til Nordamerika.

Landets præsident, Jimmy Morales, har været særdeles aggressiv i sin forfølgelse af ulovlige stoffer, siden han indtog embedet i 2016.

I 2017 beslaglagde landets myndigheder rekordstore mængder kokain. I alt 13.659 kilo blev beslaglagt sammenlignet med 12.818 kilo i 2016.

