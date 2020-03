Guatemalansk politi anholder mand for salg af virusvacciner

En mand i Guatemala udgav sig for at være læge og tilbød at sælge ikke-eksisterende vacciner mod coronavirus.

En mand er blevet tilbageholdt af politiet i Guatemala for at tilbyde vacciner mod det potentielt dødelige coronavirus.

Det oplyser guatemalansk politi fredag.

Manden udgav sig for at være en læge, som tilbød at sælge coronavirusvacciner.

Han blev tilbageholdt i Chisec i det centrale Guatemala, oplyser politiet på Twitter.

Det var beboere i området, der anmeldte manden, fordi han havde forsøgt at snyde dem.

Ifølge avisen Prensa Libre havde manden lagt en video på sociale medier, hvor han reklamerede for en vaccinationskampagne i Chisec.

Der findes dog imidlertid ingen vaccine mod coronavirusset, der brød ud i den kinesiske millionby Wuhan i december og siden har spredt sig til resten af verden.

Anthony Fauci, direktøren for USA's nationale sundhedsinstitutter (NIH), har gentagne gange gjort opmærksom på, at det kan tage mellem 12 og 18 måneder, før en vaccine kan blive gjort tilgængelig for offentligheden.

Der er ingen kendte muligheder for at behandle coronavirus.

Størstedelen af de, der bliver smittet med virusset, bliver erklæret raske igen. Men især ældre og svækkede er sårbare over for coronavirus.

På verdensplan har antallet af smittede rundet en kvart million. Således viser en opgørelse fra Johns Hopkins University i Baltimore, USA, natten til lørdag dansk tid, at 272.351 mennesker er smittet med coronavirus.

11.310 er døde, mens 87.965 er erklæret raske igen.

I Guatemala har der hidtil været 12 bekræftede smittetilfælde og et dødsfald relateret til coronavirus.

/ritzau/dpa