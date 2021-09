Guineas kupmagere forbyder den væltede regering at rejse

Regeringsansatte i det vestafrikanske land Guinea har fået forbud mod at forlade landet. Desuden vil de få inddraget deres køretøjer.

Det meddeler hærchefen, Mamady Doumbouya, mandag.

Doumbouya er leder af de kupmagere, der søndag væltede Guineas præsident, Alpha Condé, og landets regering. Han har mandag indkaldt afgående ministre til et møde i parlamentet i Guineas hovedstad, Conakry.

- Det vil blive betragtet som oprør, hvis man nægter at deltage, meddelte kupmagerne inden mandagens møde.

FN-generalsekretær António Guterres har fordømt begivenhederne i Guinea.

- Jeg fordømmer på stærkeste vis enhver afsættelse af regeringen ved våbnets magt. Jeg opfordrer til præsident Alpha Condés øjeblikkelige løsladelse, skrev Guterres på Twitter søndag.

I dele af Conakry, hvor der søndag var heftige skyderier, er der mandag igen let trafik på gaderne. En talsmand for militæret melder, at grænserne til Guinea igen er åbne.

Endnu er der dog en vis usikkerhed om situationen. Mens én del af hæren lader til at have præsident Condé i sin varetægt, har andre enheder endnu ikke udtalt sig om situationen.

Landet med omkring 13 millioner indbyggere - der trods store forekomster af råstoffer er blandt klodens fattigste - har længe været politisk ustabilt.

Det vestafrikanske land har verdens største reserve af bjergarten bauxit, som er det vigtigste råmateriale til fremstilling af aluminium.

Magtovertagelsen har på verdensplan sendt priserne på aluminium op på det højeste niveau i ti år på grund af usikkerhed på markedet.

I 2020 udbrød der voldelige protester efter et omstridt valg, hvor præsident Condé blev genvalgt til en tredje embedsperiode.

Forinden havde præsidenten ændret forfatningen. Dermed kunne han stille op til en tredje periode. Efter afstemningen blev der rettet beskyldninger mod Condé om valgsvindel fra hans politiske rivaler.

/ritzau/Reuters