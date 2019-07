Guldstriden kort

* I februar 2014 blev den skytiske guldsamling fra fire museer på Krim og fra et nationalt museum i Ukraines hovedstad, Kijev, udlånt til Allard Pierson Museum i Amsterdam.

* Det hollandske museum brugte guldet i sin udstilling "Krim - Guld og Hemmeligheder fra Sortehavet".

* På Krim blev russiske separatister stadig stærkere. I marts 2014 holdt de en omstridt folkeafstemning om at blive en del af Rusland og droppe autonomiet inden for Ukraine. Et flertal valgte Rusland.

* Den 18. marts erklærede Ruslands præsident, Vladimir Putin, at Krim nu er russisk.

* Hvad så med det udlånte guld? Ukraine siger, at det tilhører Ukraine. Rusland siger, at det tilhører de fire museer.

* I 2016 sagde en domstol i Holland, at guldet tilhører Ukraine. Den del af samlingen, der var udlånt af museet i Kijev, blev givet tilbage. Resten er stadig på det hollandske museum.

* Rusland appellerede dommen. Appeldomstolen siger, at der kan gå op til ni måneder, før sagen er afgjort.

Kilder: Reuters, Tass, NBC

/ritzau/