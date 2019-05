Guterres beder verden få fart på klimatiltag

FN's chef har indledt en rundrejse i Stillehavsregionen for at sætte fornyet fokus på klimaforandringer.

Klimatiltagene rundt om i verden går for langsomt, mener FN's generalsekretær, António Guterres.

Han er søndag ankommet til New Zealand, hvorfra han rejser videre til flere Stillehavsøer, der er truet af den stigende vandstand i havene.

- Klimaforandringerne løber hurtigere, end vi gør. De seneste fire år har været de varmeste, der nogensinde er registreret, siger Guterres.

Generalsekretæren advarer om, at selv om klimakampen i stigende grad er på dagsordenen, er den politiske indsats dalende.

- Alle steder ser vi tydeligt, at vi ikke er på vej til at opfylde de mål, der er defineret i Parisaftalen, siger Guterres om den klimaaftale, der skal begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader celsius.

Hans rundrejse kommer forud for et stort klimatopmøde i forbindelse med FN's årlige generalforsamling i New York i september.

Her har Guterres bedt verdens politiske ledere om at komme med handlingsplaner i stedet for taler.

Topmødet betragtes som afgørende, fordi USA hidtil har afvist at diskutere klimaspørgsmålet i andre fora såsom G7 og G20.

USA's præsident, Donald Trump, meddelte i 2017, at han trækker USA ud af Paris-aftalen. En bestemmelse i aftalen betyder dog, at det ikke kan ske før 4. november 2020 - én dag efter det amerikanske præsidentvalg.

Guterres roser under besøget i New Zealand landets "ekstremt vigtige" lederskab på klimaområdet.

New Zealands politikere er i færd med at vedtage en lov om, at hele landet skal være CO2-neutralt senest i 2050. Der vil kun være få undtagelser for landbruget.

Den newzealandske premierminister, Jacinda Ardern, betegner på deres fælles pressekonference klimaforandringerne som "den største udfordring", verden står overfor, og siger, at det vil være "grov uagtsomhed" at undgå emnet.

/ritzau/AFP