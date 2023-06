Guvernør: 600 kvadratkilometer står under vand i Kherson

Et område på omkring 600 kvadratkilometer står under vand i Kherson-regionen i det sydlige Ukraine. Det meddeler regionens guvernør torsdag.

Den gennemsnitlige vandstand er torsdag morgen 5,61 meter, oplyser guvernøren, Oleksandr Prokudin.

Godt to tredjedele af de områder, der nu står under vand, er på flodens venstre bred, tilføjer han torsdag morgen i en besked på Telegram. Det vil sige, at det er områder kontrolleret af Rusland.

Russiske sikkerhedsstyrker siger torsdag morgen ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass, at over 14.000 huse er oversvømmet.

Knap 4300 personer er evakueret fra området, meddeler den russiske hær.

Nova Kakhovka-dæmningen ligger på Dnepr-floden i det sydlige Ukraine. Det er store områder omkring floden, der nu er oversvømmet.

Hele Kherson-regionens areal er over 28.000 kvadratkilometer.

Natten til tirsdag stod det klart, at dæmningen var blevet udsat for en sprængning.

Vandet begyndte at fosse ud i landområderne langs floden og udløste en storstilet humanitær og miljømæssig katastrofe.

Indtil videre er mindst tre mennesker døde som følge af de oversvømmelser, der er fulgt efter ødelæggelsen af den enorme Nova Kakhovka-dæmning.

Det er foreløbig uvist, hvem der står bag sprængningen. Ukraine og Rusland beskylder hinanden for at have ødelagt den.

Byen Nova Kakhovka, der ligger i Kherson-regionen, blev besat af russiske styrker i februar 2022 i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine.

Siden har både byen og dæmningen været kontrolleret af russisk militær.

/ritzau/Reuters