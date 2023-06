Guvernør bekræfter: Wagner-gruppen er i Lipetsk-region nær Moskva

Guvernøren i den russiske region Lipetsk bekræfter, at Wagner-styrker er i regionen omkring 400 kilometer syd for Moskva.

Det skriver AFP og det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

- Materiel fra lejesoldat-gruppen Wagner bevæger sig over Lipetsk-regionens territorium, skriver guvernør Igor Artamonov på beskedtjenesten Telegram.

Han gentager sin opfordring til alle indbyggere om at holde sig inden døre.

Guvernøren bekræftede i samme ombæring, at regeringsstyrker "gennemfører operationer".

Myndighederne "har taget alle nødvendige skridt for at sørge for befolkningens sikkerhed. Situationen er under kontrol", meddeler guvernøren ifølge Tass.

Wagner-gruppens chef, Jevgenij Prigozjin, har sagt, at den private hær er på vej til Moskva. Han og hans soldater vil indtage Moskva og vælte Ruslands militære ledelse.

Prigozjin har betegnet det som en "march for retfærdighed". Styret i Moskva anklager ham for at være i færd med et væbnet mytteri.

I løbet af natten tog Prigozjins styrker kontrol med byen Rostov. Siden har kolonner af Wagner-soldater bevæget sig over 500 kilometer mod nord i retning mod Moskva.

Journalister fra nyhedsbureauet Reuters så tidligere lørdag adskillige militærkøretøjer – heriblandt en lastbil med en kampvogn på ladet – køre forbi Voronezj. Byen ligger omtrent halvvejs til Moskva fra Rostov.

En helikopter fra det russiske militær skød mod konvojen. Ifølge Prigozjin blev helikopteren skudt ned.

Reuters rapporterer, at kolonnen tilsyneladende ikke mødte den store modstand ved Voronezj.

