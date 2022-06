Guvernør: Dødsdømte briter var regulære soldater i Ukraine

To briter, der er dømt til døden af prorussere, bør beskyttes af Geneve-Konvention, siger ukrainsk guvernør.

De to britiske statsborgere, som er blevet dømt til døden af prorussiske separatister i Ukraine, er regulære ukrainske soldater.

Det siger guvernøren i den østlige region Luhansk, Serhij Hajdaj, til BBC

- Alle de folk, der kommer for at kæmpe på ukrainsk side, underskriver dokumenter sammen med Ukraines væbnede styrker. På den måde opnår de officiel status, siger han.

Det betyder, at de to briter er beskyttet af Geneve-Konventionen og derfor ikke kan dømmes til døden, påpeger guvernøren. Også selv om de ikke er ukrainske borgere.

De to mænd, der er 28 og 48 år, boede i Ukraine, inden Rusland invaderede landet i februar. De er begge blevet gift i Ukraine.

De blev dømt torsdag af en domstol i Donetsk Folkerepublik - en enklave i det østlige Ukraine, der siden 2014 er blevet støttet af Rusland.

Ingen FN-lande anerkender den såkaldte folkerepublik ud over Rusland.

- Ud fra det, jeg ved, så har advokater allerede appelleret dommen, og jeg mener, at det, som sker, kun handler om et politisk pres, der udspringer fra Rusland, siger Hajdaj.

De to briter blev dømt sammen med en marokkaner. De overgav sig for to uger siden til de russiske styrker efter mange ugers hårde kampe om den ukrainske havneby Mariupol.

/ritzau/dpa