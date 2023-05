Guvernør: Droner angriber russisk oliebygning tæt på Belarus

Et angreb med to droner har forårsaget en eksplosion i en russisk region nær grænsen til Belarus.

Det oplyser guvernøren i Pskov-regionen, Mikhail Vedernikov, lørdag på det sociale medie Telegram.

En olierørlednings administrative bygninger har fået skader. Der er ifølge guvernøren ikke nogen sårede eller dræbte.

Vedernikov peger ikke på Ukraine som mulig bagmand. Den russiske regering har dog tidligere beskyldt den ukrainske regering for at stå bag lignende hændelser.

Ukraine har lørdag ikke umiddelbart udtalt sig.

Ukraine har heller ikke offentligt anerkendt at have angrebet mål inde i Rusland.

Højtstående embedsmænd i den ukrainske regering har dog af og til taget godt imod nyheder om succesfulde droneangreb på russisk jord.

Den russiske guvernør Mikhail Vedernikov siger, at en gruppe efterforskere befinder sig ved angrebsstedet og vil komme med endelige konklusioner om angrebet senere.

- Foreløbigt er bygningen blevet beskadiget som følge af et angreb med to ubemandede luftfartøjer, siger Vedernikov.

Hændelsen fandt sted tæt på landsbyen Litvinovo. Det er mindre end ti kilometer fra Ruslands grænse til Belarus.

Rusland indledte 24. februar sidste år en invasion af Ukraine.

I løbet af den seneste tid har Rusland gentagne gange beskyldt Ukraine for at stå bag droneangreb i Rusland.

Rusland har blandt andet hævdet, at Ukraine forsøgte at dræbe Ruslands præsident, Vladimir Putin, ved et droneangreb på hans bolig i Kreml i Moskva 3. maj. Det har Ukraine afvist.

