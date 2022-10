Guvernør melder om luftangreb i Kyiv-region med kamikazedroner

Redningsfolk er på stedet, efter at et område i Kyiv-regionen er blevet ramt af luftangreb, siger guvernør.

Et område i den ukrainske Kyiv-region er torsdag morgen blevet ramt af luftangreb.

Det oplyser regionens guvernør på beskedtjenesten Telegram.

- Redningsfolk arbejder allerede på stedet, oplyser administrationen uden at give yderligere oplysninger om, præcist hvor i regionen angrebene har ramt.

Kyiv-regionen er blandt andet hjemsted for Ukraines hovedstad af samme navn, Kyiv.

Artiklen fortsætter under annoncen

Guvernør Oleksij Kuleba skriver på Telegram, at angrebene er udført af iransk-fremstillede droner også kendt som selvmordsdroner eller kamikazedroner.

Det har ikke været muligt for nyhedsbureauet Reuters at få bekræftet disse rapporter.

De seneste uger har Ukraine berettet om en bølge af russiske angreb med iransk-fremstillede Shahed-136-droner. Iran afviser at have leveret dronerne til Rusland.

Kyrylo Tymosjenko, der er vicechef for den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyjs kontor, oplyser, at "kritisk infrastruktur" blev ramt af et droneangreb tidligt torsdag morgen lokal tid.

- Der er sket endnu et angreb mod kritisk infrastruktur udført af kamikazedroner, skriver han på Telegram.

Natten til torsdag blev også havnebyen Mykolajiv ramt af russiske missiler, oplyser embedsmænd.

- En femetager høj beboelsesejendom er blevet ramt. De to øverste etager er totalt ødelagte. Resten ligger under murbrokker, oplyser byens borgmester, Oleksandr Sjenkevytj, på sociale medier.

Angrebene kommer, blot få dage efter at adskillige missiler mandag og tirsdag blev affyret af russerne mod mål i Ukraine, herunder hovedstaden Kyiv.

Missilerne ramte både energi-infrastruktur og andre ikke-militære mål og dræbte mindst 19 mennesker.

/ritzau/Reuters