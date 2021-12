Guvernør: Mirakel hvis der er overlevende på tornadoramt fabrik

En fabrik, der laver stearinlys, er en af de bygninger i byen Mayfield i Kentucky, der er hårdest ramt af en tornado, som ramte natten til lørdag.

Over 70 mennesker er døde i Kentucky, siger delstatens guvernør. Mange af dem var på aftenarbejde på stearinlysfabrikken Mayfield Consumer Products.

Omkring 110 ansatte arbejdede sent, fordi efterspørgslen efter stearinlys stiger op til jul.

40 af dem er reddet ud, mens de fleste andre fortsat er savnet.

Det er et "mirakel", hvis man finder flere overlevende derinde, siger guvernør Andy Beshear. Han er taget til Mayfield og betegner ødelæggelserne som ubeskrivelige.

- Ødelæggelserne er på et niveau, som jeg aldrig har set før, siger han.

Byens borgmester, Kathy O'Nan, siger lørdag aften dansk tid, at store dele af byen er forvandlet til "pindebrænde".

Fotos, der er taget med drone fra luften, viser hele bygninger jævnet med jorden.

Guvernøren sagde tidligere lørdag, at antallet af omkomne ligger over 70, og at det muligvis kan lyde på omkring 100, "inden dagen er omme".

Med henvisning til stearinlysfabrikken, hvor taget kollapsede, siger han:

- Vi kommer til at miste en masse liv på det sted. Det er en meget alvorlig situation.

Borgmester Kathy O'Nan oplyser, at der ikke er reddet nogen ud af bygningen siden klokken 3 natten til lørdag lokal tid.

Præsident Joe Biden betegner de tornadoer, der har ramt dele af Kentucky og andre af USA's delstater, som formentlig "et af de største tornadoudbrud i vores historie".

- Det er en tragedie. Og vi ved stadig ikke, hvor mange liv der er gået tabt, og vi kender ikke det fulde omfang af skaderne, siger Biden i en udtalelse lørdag aften dansk tid.

Præsidenten lover hjælp til de fem delstater, hvor der er sket store ødelæggelser som følge af det ekstreme vejr.

Han siger også, at han vil besøge Kentucky, men han vil vente, så han ikke forstyrrer redningsarbejdet.

/ritzau/AFP