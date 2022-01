Guvernør nægter Robert F. Kennedys drabsmand prøveløsladelse

Californiens guvernør, demokraten Gavin Newsom, har afvist at prøveløslade Robert F. Kennedys drabsmand, palæstinenseren Sirhan Sirhan.

Det oplyser Newsom torsdag amerikansk tid.

Meddelelsen kommer, efter at et prøveløsladelsesnævn i San Diego i august ellers stemte for at prøveløslade Sirhan Sirhan, der i 1968 likviderede Robert F. Kennedy.

Kennedy var på det tidspunkt favorit til at blive Demokraternes præsidentkandidat.

Den i dag 77-årige Sirhan Sirhan er 15 gange tidligere blevet nægtet prøveløsladelse.

Gavin Newsom uddyber sin beslutning i en klumme i Los Angeles Times. Her skriver han, at han er uenig med prøveløsladelsesnævnet.

- Efter at have gennemgået sagen omhyggeligt, inklusive optegnelser i Californiens statsarkiver, er jeg kommet frem til, at Sirhan ikke har udviklet den ansvarlighed og indsigt, der kræves, for at kan sikkert kan vende tilbage til samfundet, skriver guvernøren.

Sirhans advokat, Angela Berry, er ikke vendt tilbage på en henvendelse fra nyhedsbureauet Reuters.

Hun har tidligere fortalt, at Sirhan aldrig har været anklaget for nogen alvorlig overtrædelse af reglerne i fængslet, og at fængselsmyndighederne anser ham for ikke at udgøre en stor risiko.

Sirhan er dømt for den 5. juni 1968 at have skudt den dengang 42-årige Robert Kennedy i et køkken på Ambassador Hotel i Los Angeles. Kennedy døde af sine kvæstelser dagen efter.

Skyderiet fandt sted, få minutter efter at senator og tidligere justitsminister Robert Kennedy havde holdt sin sejrstale efter at have vundet det californiske primærvalg.

Sirhan har tidligere forklaret, at han ikke husker drabet på Robert Kennedy. Dog har han også fortalt, at han skød mod Kennedy, fordi han var rasende over hans støtte til Israel.

Robert Kennedys enke, 93-årige Ethel Kennedy, og seks af hendes børn udtaler i en fælles erklæring torsdag, at de er "dybt lettede" over Gavin Newsoms beslutning.

Sirhan blev i 1969 dømt til døden for drabet på Kennedy, men hans straf blev ændret til fængsel på livstid.

/ritzau/Reuters