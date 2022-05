Guvernør i Luhansk siger, at russiske styrker bombarderer byen Sjevjerdonetsk hver dag uden pauser.

Guvernør: Rusland har sat alt ind for at tage Luhansk

Torsdag har Rusland ifølge ukrainske politikere sat alt ind for at tage magten i regionen Luhansk i det østlige Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

De russiske styrker har i ugevis haft fokus rettet mod Donbas-regionen, hvor Luhansk ligger, efter at det ikke lykkedes dem at indtage Ukraines hovedstad, Kyiv.

- Situationen er fortsat svær, fordi den russiske hær har sat alle sine styrker ind for at tage Luhansk-regionen, siger Serhij Hajdaj, der er guvernør i Luhansk, i en video på beskedtjenesten Telegram.

De russiske styrker nærmer sig de centrale områder af byerne Sjevjerdonetsk og Lysytjansk, der ligger strategisk godt placeret.

- Ekstremt voldsomme kampe finder sted i udkanten af Sjevjerdonetsk. De ødelægger simpelthen byen, de bombarderer den hver dag, bombarderer uden pause, siger Serhij Hajdaj.

Ni personer mistede torsdag livet efter bombardementer i Ukraines næststørste by, Kharkiv, som det ikke er lykkedes Rusland at få kontrol over.

Samme dag er fem civile blevet dræbt i den sydlige region Donetsk ifølge regionens guvernør.

