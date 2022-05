Guvernør: Rusland kontrollerer dele af Sjevjerodonetsk

Russiske styrker rykker frem mod vigtig by i Donbas. Kampe tvinger Ukraine til at indstille evakuering.

Russiske styrker kontrollerer nu dele af byen Sjevjerodonetsk i det østlige Ukraine. Det skriver guvernøren i Luhansk-regionen, Serhiy Gaidai, i en meddelelse på sociale medier tirsdag, skriver AFP.

- Situationen er ekstremt kompliceret. Dele af Sjevjerodonetsk er kontrolleret af russerne, skriver han.

Tidligere tirsdag morgen oplyste Gaidai til ukrainsk tv, at de russiske soldater langsomt nærmer sig bymidten.

På trods af den russiske fremrykning er ukrainske styrker "stadig i byen". Det betyder, at de russiske soldater "ikke kan bevæge sig frit gennem byen", siger han.

Der er ikke fare for, at de ukrainske soldater bliver omringet, for de kan trække sig tilbage til Lysytsjansk på den anden side af floden, tilføjer guvernøren.

Han advarer også om, at "fjenden planlægger en operation for at rydde de omkringliggende småbyer".

Kampene omkring Sjevjerodonetsk har tvunget myndighederne til at indstille evakuering af civile, oplyser chefen for byens administration.

- Byen er stadig på ukrainske hænder, og den kæmper imod, siger Oleksandr Stryuk til ukrainsk tv.

- Men evakueringer er ikke mulige på grund af kampene, forklarer han ifølge Reuters.

Rusland forsøgte i begyndelsen af invasionen at indtage Ukraines hovedstad, Kyiv. Men da det slog fejl, koncentrerede de russiske styrker i stedet indsatsen i Donbas-regionen i det østlige Ukraine.

Sjevjerodonetsk havde inden krigen omkring 100.000 indbyggere. Den er en af flere byer, som de russiske styrker skal indtage for at have uld kontrol over Donbas.

