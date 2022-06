Guvernør: Russisk angreb udløser brand i kemifabrik i Ukraine

En kraftig brand er brudt ud i et kemisk værk i byen Sjevjerodonetsk i det østlige Ukraine som følge af russisk beskydning.

Branden opstod, efter at tonsvis af olie er lækket på værket.

Det meddeler Luhansk-regionens guvernør, Serhij Hajdaj, på ukrainsk tv lørdag.

Det er ikke umiddelbart klart, om branden siden er blevet slukket.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hundredvis af civile har søgt tilflugt på Azot-værket. Ukrainske myndigheder anslår, at det drejer sig om cirka 800 mennesker. 200 af dem er ansatte på værket, mens de øvrige 600 er indbyggere i byen.

Natten til lørdag sagde guvernøren, at Ukraine fortsat havde kontrol over Azot og motorvejen mod byen Lysytsjansk.

Men Rusland har gennem længere tid angrebet ukrainske positioner i Sjevjerodonetsk.

Ifølge Hajdaj er der lørdag konstante kampe i byen.

Slaget om den strategisk vigtige by har udviklet sig til et af de mest blodige i den over tre måneder lange krig i Ukraine.

En repræsentant for den prorussiske, selvudråbte republik i Luhansk siger lørdag, at der er mellem 300 og 400 ukrainske soldater på værket sammen med de hundredvis fa civile.

Det har ikke været muligt for nyhedsbureauet Reuters at få oplysningerne fra de to sider bekræftet fra anden side.

/ritzau/Reuters