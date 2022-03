Guvernør: Ruten ud af bombede Mariupol beskydes konstant

Både i Kyiv og Donetsk-regionen hævder guvernørerne, at russiske angreb fortsætter lørdag trods forsøg på at gennemføre sikre evakueringer af civile.

I den belejrede havneby Mariupol, som har været udsat for voldsomme bombardementer, har ngo'er advaret om risikoen for en humanitær katastrofe, hvis ikke der gøres noget.

Busser og lastbiler har angiveligt forladt Zaporizzja lidt over 200 kilometer fra Mariupol med kurs mod den belejrede by. Det viser en video frigivet af en ledende person hos Ukraines præsidentkontor.

Men der ser lørdag ud til igen at være store problemer med at opretholde en våbenhvile og komme frem til byerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Humanitært gods bevæger sig mod Mariupol. Vi vil fortsat informere jer om, hvordan det udvikler sig, siger Donetsk-guvernør Pavlo Kyrylenko til lokale medier.

- Situationen er kompliceret. Der er konstant beskydning, lyder det videre fra ham.

Fredag skrev byrådet, at knap 1600 civile har mistet livet i Mariupol som følge af russiske bombardementer.

Tallene er ikke uafhængigt bekræftet.

Lørdag morgen er der meldinger om, at en moské i byen har været udsat for bombardementer. Her skal over 80 børn og voksne have søgt tilflugt, oplyser Ukraines udenrigsministerium. Ifølge nyhedsbureauet AP er der ikke umiddelbart meldinger om tab her.

En række evakueringsforsøg fra belejrede ukrainske byer er i løbet af ugen slået fejl. Fredag lykkedes det dog ifølge Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, at evakuere over 7000 civile fra i alt fire ukrainske byer.

Rusland afviser at angribe civile mål. Fra russisk side beskyldes ukrainere for at hindre evakueringerne.

/ritzau/