Guvernør sætter sidste underskrift - forbyder abort efter seks uger

Den republikanske guvernør i den amerikanske delstat North Dakota, Doug Burgum, har underskrevet lov, der forbyder abort efter seks ugers graviditet. Selv hvis der er tale om voldtægt eller incest.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Fra guvernøren lyder det, at lovgivningen "genbekræfter, at North Dakota er en pro-life delstat".

Pro-life er et begreb, der på amerikansk dækker over at være mod abort.

Dermed er der sat en endelig underskrift på det, der betragtes som en af de strengeste abortlovgivninger USA. Det forventes, at loven træder i kraft med det samme.

Tilhængere af loven mener, at den beskytter menneskeligt liv, mens modstandere advarer mod, at den vil have alvorlige konsekvenser for piger og kvinder.

Siden den amerikanske højesteret omstødte "Roe v. Wade"-afgørelse fra 1973, der har givet kvinder ret til abort i knap 50 år, er der blevet åbnet for, at de enkelte delstater kan forbyde eller begrænse abort. Og det er mange delstater godt i gang med.

Senest har den amerikanske højesteret dog blokeret et forbud mod abortpillen mifepriston, mens en sag om pillen bliver behandlet i retssystemet.

/ritzau/