USA's Midtvesten er ramt af tornadoer og storme med ødelæggende kraft. To plejehjem er raseret i Arkansas.

Guvernør: Tornado kan have kostet mindst 50 livet i Kentucky

Flere tornadoer, der har ramt en række stater i Midtvesten i USA, har sandsynligvis kostet mindst 50 mennesker livet alene i Kentucky.

Det siger guvernør Andy Beshear tidligt lørdag lokal tid til en lokal tv-station.

Det skriver Washington Post.

Det tidligere dødstal lød på to omkomne i delstaten Arkansas.

Beshear siger, at det er sandsynligt, at mindst 50 mennesker i Kentucky er omkommet, efter en tornado har ramt. Det er gået hårdest ud over Graves County i statens sydvestlige del.

- Vi ved, at vi formentlig vil få flere end 50 døde.

- Hvis ikke det ligger endnu højere end det, føjer han til.

- Meldingerne er virkelig hjerteskærende.

Tornadoer har fredag aften med ødelæggende kraft bevæget sig gennem delstaterne Arkansas, Tennessee, Kentucky, Indiana og Missouri.

Mindst en personer har mistet livet, efter en tornado har revet taget af et plejehjem i byen Monette i Arkansas fredag aften lokal tid, oplyser lokale embedsfolk til Washington Post. Plejehjemmet har cirka 90 sengepladser. Tidligere oplyste en lokal embedsmand til lokale medier, at to var døde, skriver Reuters.

Et andet plejehjem i byen Truman cirka 38 kilometer fra Monette meldes også at være blevet beskadiget.

Ifølge AP er der også meldinger om flere stormskader i Missouri og Illinois.

I byen Edwardsville cirka 40 kilometer øst for storbyen St. Louis er der meldinger om adskillige tilskadekomne personer, efter at taget på en lagerbygning ejet af Amazon er kollapset.

En lokal embedsmand siger ifølge AP, at op mod 100 personer menes at have været på nattevagt i bygningen, da taget kollapsede.

Området omkring St. Louis er fredag aften blevet ramt af kraftigt tordenvejr med vindstød på op til 70 kilometer i timen. Det er uvist, om der her har været tale om en decideret tornado.

