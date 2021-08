Guvernørens fald baner vej for første kvinde

Der blev tirsdag skrevet historie i New York, da den første kvindelige guvernør i delstatens 233 år lange historie blev udpeget.

Viceguvernør Kathy Hochul overtager embedet, efter at guvernøren Andrew Cuomo måtte trække sig.

Det skete efter godt en uges massivt pres fra blandt andre sit demokratiske partis mest fremtrædende medlemmer, herunder præsident Joe Biden.

Cuomo er kommet i stormvej på grund af 11 kvinders beskyldninger om sexchikane og seksuelle krænkelser, der blev beskrevet i en detaljeret rapport på 165 sider, der udkom i sidste uge.

Selv erklærer Cuomo sig uenig på en lang række områder i kvindernes udlægning, men alligevel trak han sig. Den beslutning bakker Kathy Hochul op om.

- Jeg er enig med guvernør Cuomos beslutning om at træde tilbage. Det er det rigtige at gøre og for newyorkernes bedste, skrev den 62-årige Hochul på Twitter efter udmeldingen.

- Som en, der har tjent på alle regeringsniveauer og er den næste i arverækken, er jeg parat til at lede som New Yorks 57. guvernør, skrev hun videre.

Når Hochul om 14 dage tager over, vil hun sidde ved roret frem til december 2022, hvor Cuomos valgperiode stod til at slutte.

Hochul vandt sammen med Cuomo guvernørvalget i 2014 og 2018 og har været viceguvernør siden 2015. Ligesom Cuomo kommer hun fra delstaten New York og voksede op i Buffalo nær grænsen til Canada.

Hun voksede op i et arbejderhjem i byen og har irske rødder. Efternavnet - der udtales Ho-kul - er dog ikke irsk, men fra hendes ægtefællen William Hochul. Sammen har parret to børn.

Hun ledede Cuomos "Enough is enough"-kampagne i 2015. Kampagnen havde til formål at kæmpe mod seksuelle krænkelser på uddannelsesinstitutioner.

Som en skæbnens ironi blev det også seksuelle krænkelser, der satte et punktum for Cuomos 11 år som guvernør i New York.

Rapporten, der fældede ham, var iværksat af New Yorks justitsminister, Letitia James, på opfordring fra Cuomos administration. Administrationen ønskede at komme til bunds i beskyldningerne om krænkelser og sexchikane.

De fleste af de 11 kvinder, der har stået frem i rapporten, er ansatte eller tidligere ansatte i den 63-årige Cuomos administration.

En af kvinderne var guvernørens assistent. Hun fortalte mandag i et interview på amerikansk tv, at hun har anmeldt Cuomo til politiet for at befamle hende på brysterne sidste år i hans guvernørbolig.

Cuomo afviste tirsdag i en tv-udtalelse sin ageren i de forskellige situationer og afviser at have haft til hensigt at gøre noget forkert. Han sagde, at han i flere tilfælde har forsøgt at være imødekommende, men at hans berøringer og bemærkninger er blevet misforstået.

Cuomos udmelding kom, efter at et retsudvalg i delstaten mandag meddelte, at det ville gå i gang med at overveje, om der kan være grundlag for at rejse en rigsretssag mod ham.

Præsident Joe Biden udtalte i en erklæring tirsdag, at han respekterer Cuomos beslutning om at trække sig. Han roste samtidig det stykke arbejde, som Cuomo har udført i sine tre perioder som guvernør.

