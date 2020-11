Guvernør beordrer barer i New York til at lukke klokken 22

Nye restriktioner i New York kan få konsekvenser for mange amerikaneres ferieplaner omkring Thanksgiving.

Barer, restauranter og fitnesscentre i New York skal fra fredag lukke klokken 22.00.

Samtidig vil private forsamlinger være begrænset til ikke flere end ti personer.

Tiltagene kommer i et forsøg på at begrænse smitten med coronavirus.

Det fortæller guvernør i delstaten New York Andrew Cuomo onsdag.

Restriktionerne bliver indført, mens antallet af nye smittetilfælde stiger med raketfart i store dele af USA.

I storbyen New York City er Staten Island blevet identificeret som et coronahotspot, og bydelen ventes derfor at blive ramt af endnu flere nedlukningsrestriktioner.

Ifølge guvernør Andrew Cuomo skal alle restauranter i New York fra fredag lukke klokken 22.00. Dog må spisesteder gerne tilbyde takeaway efter klokken 22.00, hvis det foregår fra fortovskanten.

Guvernørens nye restriktioner kan meget vel ramme amerikanernes ferieplaner omkring Thanksgiving torsdag 26. november. Cuomo kalder private fester i hjemmet for en "stor spreder" af virusset.

/ritzau/dpa