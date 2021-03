Guvernør genåbner Texas 100 procent trods advarsler

Borgerne i Texas behøver ikke længere bruge mundbind, mens butikker kan genåbne uden restriktioner 10. marts.

Texas' guvernør, Greg Abbott, har tirsdag ophævet kravet om at bære mundbind og givet forretninger lov til at genåbne uden restriktioner i den amerikanske delstat.

Det skriver mediet CNN.

Det sker trods advarsler fra sundhedseksperter om, at det endnu er for tidligt at lempe gældende restriktioner.

Abbott meddelte beslutningen på et møde i en lokal handelsorganisation.

- Afskaffelsen af statslige krav betyder ikke, at det er slut med at tage personligt ansvar og at tage sig af sine familiemedlemmer, venner og andre i ens lokalsamfund.

- Men folk og virksomheder har ikke brug for, at staten fortæller dem, hvordan de skal handle, siger guvernøren ifølge CNN.

Antallet af smittetilfælde og hospitalsindlæggelser med covid-19 har de seneste uger været faldende i USA. Alligevel advarer flere sundhedseksperter om, at lempelsen af flere restriktioner kan føre til en ny smittebølge i delstaten.

Især fordi flere af de nye og mere smitsomme coronavarianter er ved at få fat i landet.

Greg Abbott siger tirsdag, at han godt ved, at beslutningen om at åbne Texas 100 procent vil få flere embedsfolk og eksperter til at bekymre sig om, at smitten vil stige i deres lokalsamfund.

Men han tilføjer, at hans genåbningsplan tager hånd om de bekymringer.

- Hvis hospitalsindlæggelser med covid-19 i nogen af Texas' 22 hospitalsregioner overstiger 15 procent i syv dage i træk, så vil en dommer i den region have lov til at indføre coronarestriktioner i det amt, siger Abbott.

/ritzau/