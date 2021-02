Guvernør lover løsning på vilde elpriser i Texas' vinterkaos

Krigsveteran fortæller, at han står med elregning på over 16.000 dollar efter ekstrem kulde i Texas.

Texas' guvernør, Greg Abbot, lover lørdag lokal tid en løsning, efter at flere kunder har oplevet voldsomme elregninger under delstatens vinterkaos.

Det skriver CNN.

Nogle borgere i sydstaten har meldt om elregninger på over 10.000 dollar - svarende til over 60.000 kroner - efter hård kulde i Texas, der bragte vand- og strømsystemer i knæ.

Flere Texas-borgere følte sig indledningsvis heldige over, at de stadig havde adgang til el, mens vintervejret hærgede.

Men det skulle de måske ikke have gjort.

Den 63-årige krigsveteran Scott Willoughby fortæller således til New York Times, at han nu står med en elregning på 16.752 dollar eller lige over 100.000 kroner.

De høje regninger skyldes, at nogle elkunder ikke har faste elpriser, men i stedet betaler den skiftende engrospris, som skød i vejret på grund af udfald i elproduktionen og større forbrug i kulden.

Ifølge Financial Times steg engrosprisen med over 10.000 procent i perioder.

- Min opsparing er væk, siger Willoughby, der klarer sig ved hjælp af det amerikanske Social Security-system, som blandt andet inkluderer en slags folkepension.

Ifølge veteranen er hans elregning for perioden over 70 gange så høj, som han samlet plejer at betale for sit forbrug.

- Der er ikke noget, jeg kan gøre ved det, men det har knækket mig, siger han.

Efter et krisemøde lørdag lover guvernør Greg Abbott dog, at der skal findes en løsning.

- Det er uacceptabelt, at texanere, der har lidt i flere dage under slem kulde og uden el og varme, nu rammes af skyhøje elpriser, siger han i en meddelelse ifølge CNN.

/ritzau/