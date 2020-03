Guvernør: Virus rammer New York som ustoppeligt tog

Guvernør Andrew Cuomo siger, at man om få uger kan behøve 40.000 intensivpladser, men kun råder over 3000.

Guvernør Andrew Cuomo advarer om en katastrofe: at coronavirus rammer New York som et ustoppeligt "eksprestog".

Man behøver 140.000 hospitalsenge, men har kun 53.000, siger han ifølge avisen New York Post.

Han siger samtidig ifølge nyhedsbureauet AP, at staten New York kun kan være to til tre uger fra, at man behøver 40.000 intensivpladser på hospitalerne.

Det vil betyde, at hospitalsvæsnet bryder sammen. For New York råder kun over 3000 intensivpladser i hele delstaten.

