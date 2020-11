Guvernører håber på opbakning til coronahåndtering

Nogle af de guvernører, der er på valg tirsdag, kan måske udnytte opbakning til deres coronahåndtering.

Tirsdag er det ikke kun USA’s præsident, Donald Trump, der skal møde vælgernes dom over, hvordan udbruddet af coronavirus er blevet håndteret.

I USA har guvernørerne i de enkelte delstater spillet en stor rolle i de lokale tiltag for at håndtere inddæmningen af virusset.

Mens det kan være en sten i skoen for Donald Trump, kan det måske være et es i ærmet for guvernører, der ellers stod over for svære genvalg.

En Gallup-måling fra august viste, at mens 35 procent af de over 2700 adspurgte i USA havde tillid til præsident Donald Trumps evne til at succesfuldt at håndtere en sundhedskrise, havde 53 procent af de adspurgte tillid til deres guvernør.

I 11 af de 50 delstater afholdes der guvernørvalg tirsdag. I de fleste stater ventes resultatet at være klart på forhånd.

En undtagelse er North Carolina. Her har guvernørvalget flere ingredienser, der gør valget interessant.

Blandt andet har guvernøren, demokraten Roy Cooper, konsekvent valgt nedlukninger af delstaten for at inddæmme spredningen af coronavirus.

Metoden har mødt strid modstand fra de to kamre i delstatens parlament. Begge har et republikansk flertal.

Ifølge lokalavisen News Observer har demonstranter været på gaden i protest mod nedlukningerne, og delstatsparlamentet har vedtaget lov på lov, der skulle tvinge guvernøren til at åbne for delstaten, herunder barer, bowlinghaller og træningscentre.

Hver gang har guvernøren nedlagt veto.

Et andet forhold, der gør guvernørvalget i North Carolina spændende, er, at staten fra alle tænkelige vinkler er i fokus ved valget i 2020.

North Carolina ventes at blive en af de stater, der kan afgøre præsidentvalget.

Samtidig kan vælgerne i North Carolina med deres valg af senator meget vel få mere end en finger med i spillet om, hvem der skal kontrollere Senatet.

Derfor har der været myldretid på tv og i radio med politiske reklamer.

Men trods protester og en rasende opposition viste en måling i september fra instituttet Monmouth, at corona-håndteringen ser ud til at være et stærkt kort for Roy Cooper i den hårde konkurrence om vælgernes opmærksomhed.

Mens målingen viste dødt løb om pladsen som statens senator og de 15 valgmænd i præsidentvalget, førte Roy Cooper med 51 procent mod 42 procent til modkandidaten, viceguvernør Dan Forest.

- Coopers håndtering af pandemien er en af årsagerne til, at han er i en meget bedre position end de andre demokrater på stemmesedlen, skrev Patrick Murray, leder af Monmouth-instituttet, i sin udlægning af målingen.

Målingen fandt nemlig, at mens 46 procent af vælgerne i North Carolina synes, at Donald Trump havde håndteret coronaudbruddet positivt, var 65 procent tilfredse med Coopers håndtering.

Kun 27 procent mener, at Coopers tiltag var gået for langt.

Tendensen synes at gå igen i andre delstater. I det nordøstlige USA skal republikanerne Phil Scott og Chris Sununu på genvalg i normalt demokratiske Vermont og New Hampshire.

Alligevel forventer amerikanske medier og analyseinstitutter ikke, at de kommer i problemer tirsdag.

Ifølge et projekt foretaget af Havard og en række andre universiteter i august og bragt i Forbes har begge guvernører over 60 procent af deres delstats vælgere bag dem, når det kommer til håndteringen af corona.

Udover North Carolina, New Hampshire og Vermont er der guvernørvalg i Missouri, Delaware, Washington, West Virginia, Indiana, Utah, Montana og North Dakota.

/ritzau/