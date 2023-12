Guyana og Venezuela er opsat på fred trods oliestrid

Både Guyana og Venezuela er opsat på at sikre den regionale fred trods en strid om det olierige område Esequibo.

Sådan lød det torsdag fra Guyanas præsident, Irfaan Ali, under et møde med hans venezuelanske modpart, Nicolas Maduro.

De to statsledere mødtes i lufthavnen i Kingstown, som er hovedstaden i den caribiske østat Saint Vincent og Grenadinerne.

Striden drejer sig om, hvem der har ret til Esequibo, der har været administreret af Guyana i over et århundrede. Området udgør over to tredjedele af Guyanas territorium.

For nylig stemte 95 procent af befolkningen i Venezuela dog for at annektere Essequibo, hvor ExxonMobil i 2015 opdagede store mængder olie.

Fundet gjorde øjeblikkeligt Guyana med sin befolkning på 800.000 til det land i verden med de største reserver af råolie målt per indbygger.

/ritzau/Reuters