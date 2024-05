Gyldendal i Norge blev narret af falsk prisvindende forfatter

En ukendt person har ifølge forlaget Gyldendal i Norge udgivet sig for at være forfatteren Johan Harstad for at få tilsendt hans nye roman, som først skal udgives om flere måneder.

Det oplyser Gyldendal til det norske medie VG.

Den anmelderroste forfatters nye roman, som har den norske titel "Under brosteinen, stranden!", skulle egentlig først åbnes af offentligheden, når den bliver udgivet i slutningen af august.

Men torsdag eftermiddag i sidste uge - da de fleste på Gyldendals kontor var taget hjem for at gøre sig klar til fejringen af Norges nationaldag, 17. maj - tikkede der en e-mail fra en Johan Harstad ind til tre af forlagets ansatte.

- Han bad om at få tilsendt en PDF af sin roman, oplyser forlagets redaktør for norsk skønlitteratur, Mari Marstein.

- Det var lige efter frokost dagen før 17. maj, hvor redaktionen er lidt i opløsning. Samtidig er Harstad en vigtig forfatter, så vores medarbejdere reagerede hurtigt. De fandt den seneste version af manuskriptet og trykkede send, siger redaktøren.

E-mailen var dog ikke fra Johan Harstad, men fra en anden person, som havde oprettet en mailadresse med forfatterens navn i.

Gyldendal vil nu politianmelde sagen til politiet, oplyser Mari Marstein.

Ifølge hende har personen, der udgiver sig for at være Johan Harstad, også henvendt sig til forfatterens agent, ligesom vedkommende har kontaktet de udenlandske forlag, der udgiver Harstads bøger.

- Det er lidt mystisk. Vi tænker 'hvad er det, som han eller hun vil opnå?' Vi mistænker, at det er en slags indsamling af trofæer, siger hun.

Johan Harstad selv siger til VG, at hændelsen ikke holder ham vågen om natten, men at det "klart er irriterende".

- Jeg er meget nysgerrig på, hvem det er. Jeg håber på en eller anden måde, at der står et menneske bag, og at det ikke er en eller anden AI-ting (kunstig intelligens, red.), der går og støvsuger manuskripter, siger forfatteren.

Johan Harstad er blandt andet kendt for sit over 1000 sider lange værk "Max, Mischa og Tet-offensiven" fra 2018.

Blandt de priser, han har modtaget, er Den hollandske litteraturpris Europese Literatuurprijs og den norske Aschehougprisen.

