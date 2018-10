Gynækolog og tidligere IS-slave får fredspris

Navn: Nadia Murad.

Alder: 25 år.

Fødested: Kocho, Irak.

Nationalitet: Iraker, af yazidi og kurdisk afstamning.

* Blev i august 2014 bortført af krigere fra Islamisk Stat (IS). Hun blev tortureret og seksuelt udnyttet seksuelt, inden det lykkedes hende at flygte.

* Siden har hun været forkæmper for tusindvis af piger og kvinder, der har været i IS-fangenskab og holdt som sexslaver.

Navn: Denis Mukwege.

Alder: 63 år.

Fødested: Costermansville, Belgisk Congo (i dag DRCongo).

Nationalitet: Congoleser.

* Uddannet som læge i Burundi, senere specialiseret i gynækologi på universitetet i Angers, Frankrig.

* Åbnede i 1999 under krigen i Congo et hospital i landsbyen Bukavu. Det har siden behandlet over 85.000 kvinder, der i de fleste tilfælde har været udsat for seksuel vold.

* Holdt i 2012 tale i FN, hvor han kritiserede verdenssamfundet for at ignorere massevoldtægter, der bruges som "bevidst krigsstrategi".

Kilder: Time Magazine, The Guardian, FN's højkommissariat for menneskerettigheder (OHCHR), New York Times.

/ritzau/