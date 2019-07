Gyser: Parlamentarikere skal stemme om EU's nye topchef

Tyske Ursula von der Leyens fremtid som kommissionsformand ligger tirsdag i hænderne på Europa-Parlamentet.

Europa-Parlamentet skal tirsdag aften vælge eller vrage tyske Ursula von der Leyen som den næste formand for Europa-Kommissionen.

Skal Tysklands forsvarsminister blive den første kvinde til at besidde EU's mest magtfulde post, skal hun samle et absolut flertal i parlamentet, hvilket lige nu er 374 stemmer.

Inden afstemningen er det svært at spå om, hvorvidt hun kommer over målstregen, vurderer EU-professor Marlene Wind fra Københavns Universitet.

- Det ligger vist lige på vippen. Mange spår, at hvis hun bliver stemt igennem, bliver det på højrenationale stemmer, siger hun.

På von der Leyens egen ønskeliste står stemmer fra den liberale og den socialdemokratiske gruppe ud over de konservative, hvor hun selv hører til.

Men forsvarsministeren har fået en hård start, påpeger professoren.

Mange i parlamentet føler sig snydt i hele processen om at fordele topposterne i EU. De mener, at de har ret til at udpege kandidaterne til posten som formand for EU-Kommissionen.

Ursula von der Leyen kom ind i sidste øjeblik efter sene forhandlinger mellem EU's stats- og regeringschefer og er ikke udpeget af nogen i parlamentet.

Mandag morgen sendte hun breve, som Ritzau har set, til ledelsen i den liberale gruppe i parlamentet og til socialdemokraterne.

Her gav ministeren en forsmag på den politik, hun som formand vil føre på blandt andet klimaområdet, i håbet om vinde stemmer.

Socialdemokraterne havde håbet på, at det blev hollandske Frans Timmermans, der løb med topposten.

- Det har skabt enorm skuffelse, siger Schaldemose.

Ursula von der Leyen har dog Schaldemoses stemme. Hun vurderer, at flere i gruppen er mere positivt stemt efter sidste uges møder og brevet.

For den liberale gruppe er et afgørende element, hvilken rolle danske Margrethe Vestager får i den fremtidige kommission.

Det fortæller Morten Løkkegaard (V), der er medlem af parlamentets liberale gruppe.

Von der Leyen skriver i brevet, at hun vil have to "ledende næstformænd". Det bliver dog kun én af dem, der skal træde i hendes sted, når hun er borte. Den rolle ventes at tilfalde Timmermanns.

- Det afgørende er, at det er et triumvirat, og at det ikke anfægtes, siger Løkkegaard.

- Hvis det holder, er den danske V-delegation klar til at stemme for hende, tilføjer han.

Von der Leyen meddelte mandag, at hun træder af som minister, lige meget hvordan afstemningen går.

/ritzau/