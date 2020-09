Håb om liv under murbrokker efter Beirut-eksplosion daler

Fredag har Beirut holdt et minuts stilhed for at markere, at det er en måned siden, at eksplosionen ramte.

Håbet i Beirut om, at nogen vil blive fundet i live under murbrokkerne efter den altødelæggende eksplosion i sidste måned, falmer. Det skriver BBC.

I to dage har redningsarbejdere gennemsøgt de mange bygninger, som blev ødelagt, da næsten 2800 ton ammoniumnitrat eksploderede på havnen i Libanons hovedstad 4. august.

Redningsarbejdere har de seneste dage intensiveret arbejdet med at finde overlevende, da sensorudstyr onsdag aften opdagede mulige livstegn under murbrokkerne. Men arbejderne måtte afslutte dag nummer to uden resultat.

Fredag har Beirut holdt et minuts stilhed for at markere, at det er en måned siden, at eksplosionen dræbte knap 200 mennesker.

Yderligere 6000 blev såret af eksplosionen. Syv personer er stadig meldt savnet ifølge de libanesiske myndigheder.

Eksplosionen har efterladt Libanon i en dyb krise. Landet var i forvejen i en svær situation politisk og økonomisk, og det har eksplosionen kun forværret.

Efterfølgende har der været omfattende demonstrationer i Beirut og andre byer rettet mod landets politikere. Det førte til, at regeringen trådte tilbage.

Landets tidligere Berlin-ambassadør, Mustapha Adib, blev tidligere på ugen udpeget som ny premierminister. Han har til opgave at danne en ny regering, som skal lede landet igennem krisen.

/ritzau/