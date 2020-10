Håb om våbenhvile i det sydlige Kaukasien svinder

Eksplosioner på både armensk og aserbajdsjansk side er ved at knuse illusionen om en våbenhvile.

De få forhåbninger, der var, til at en våbenhvile mellem Armenien og Aserbajdsjan skulle få kampene mellem de to lande til at ophøre, er ifølge nyhedsbureauet AFP ved at dø ud.

AFP har en journalist i området, hvor det ellers er meget svært at få information fra kilder, der ikke tilhører enten den ene eller anden part i konflikten.

AFP-journalisten befinder sig i Aserbajdsjans næststørste by, Ganja. Reporteren bekræfter, at byen søndag - efter at våbenhvilen burde være trådt i kraft og kampene stoppet - er blevet bombet.

Landets forsvarsministerium siger, at syv personer er døde og 33 kommet til skade.

AFP-journalisten har set redningspersonale lede efter overlevende i ruiner af sønderbombede bygninger. Arbejdet foregik ifølge journalisten med de bare næver.

- Alt, jeg har arbejdet for hele mit liv, er blevet fuldstændigt smadret, siger en 68-årig indbygger Zagit Alijev.

Armenien kalder det en "absolut løgn", at armenske eller armensk-allierede styrker skulle stå bag bombardementet af Ganja.

Lørdag skulle en våbenhvile ellers have afbrudt bombardementer og kampe.

Aftalen var kommet i hus, efter at Rusland havde sat sig igennem og tvunget parterne til forhandlingsbordet.

Men der gik ikke mange timer, før begge parter havde anklaget hinanden for at bryde våbenhvilen.

Stridens kerne går flere årtier tilbage. Da Sovjetunionen kollapsede i starten af 1990'erne, løsrev en autonom del af Aserbajdsjan sig. Regionen hedder Nagorno-Karabakh og har et armensk flertal.

Det udløste en de facto krig mellem de to lande, som i praksis ikke er endt siden.

Nagorno-Karabakh er en enklave i Aserbajdsjan med omkring 150.000 indbyggere.

Separatisterne har erobret et bredt bælte af land, der giver dem adgang til grænsen til Armenien.

En anden AFP-journalist, der befinder sig i Nagorno-Karabakhs hovedstad, Stepanakert, fortæller, at selv om natten til søndag har været roligere end de seneste dage, har man kunnet høre eksplosioner i det fjerne.

/ritzau/AFP