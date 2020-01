Håb svinder hos redningsfolk efter skælv i Tyrkiet

Mindst 35 mennesker mistede livet, og over 1400 blev kvæstet ved skælv i det østlige Tyrkiet.

I det østlige Tyrkiet svinder håbet om at finde flere overlevende efter et kraftigt skælv. Mindst 35 mennesker mistede livet, og over 1400 blev kvæstet. Det skriver AFP.

I en kamp mod tiden er næsten 4000 redningsfolk ved at gennemsøge murbrokker fra sammenstyrtede bygninger i den østlige by Elazig ved hjælp af gravemaskiner og skovle.

Tre omkomne blev fundet i den centrale del af byen 38 timer efter skælvet, der skete fredag aften. Skælvet havde en styrke på 6,8.

Det oplyser vicepræsident Fuat Oktay.

Myndighederne antager, at mange fortsat kan ligge fanget under sammenstyrede bygninger.

Der er kuldegrader i området om natten, og gravearbejdet er vanskeligt i bygninger, der er mere eller mindre ødelagt.

– Det var meget skræmmende. Inventar faldt ned over os, og vi løb ud, siger den 47-årige Melahat Can, som bor i Elazig.

– De kommende dage kommer vi til at tilbringe på en bondegård uden for byen, siger hun.

Myndighederne har sat omkring 5000 telte op, mens 15.000 er indkvarteret i idrætshaller og på sportsanlæg, siger indenrigsminister Suleyman Soylu.

Præsident Recep Tayyip Erdogan lovede søndag en hurtig genopbygning af ødelagte og sammenstyrtede boliger.

I alt er 72 bygninger styrtet sammen, mens næsten tusind andre er beskadiget. Tyrkisk tv har vist direkte billeder af folk, der bliver reddet ud af ruinerne.

Skælvet skete i ti kilometers dybde. Det ramte distriktet Sivrice i provinsen Elazig klokken 20.55 lokal tid. Lørdag blev området ramt af et efterskælv, der er målt til 5,1. Det kraftige skælv kunne mærkes i Syrien, Libanon, Israel, Georgien og Armenien.

/ritzau/AFP