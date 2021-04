Håbet svinder ind for besætning på indonesisk ubåd

Lørdag ved daggry lokal tid menes iltforsyning på indonesisk ubåd at være sluppet op.

Chancerne for overlevelse bliver hele tiden mindre for en besætning bestående af i alt 53 mand på en forsvundet indonesisk ubåd.

Lørdag ved daggry lokal tid kan ubåden være løbet tør for ilt, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Bali – som fartøjet befandt sig cirka 95 kilometer nord for, da det forsvandt onsdag – er seks timer foran dansk tid.

USA har sat et P-8 Poseidon-fly ind i eftersøgningen, og Australien hjælper til med en fregat med sonarsystem. Også en dybvandsubåd fra Indien er på vej.

Eksperter frygter dog, at ubåden allerede kan være knust under højt vandtryk.

- Vi må overveje risikoen for, at den er dykket under sin maksimale dybde og dermed er imploderet, siger Collin Koh, som er forsker ved forsvarsinstituttet hos S. Rajaratnam School of International Studies i Singapore.

Hvis ubåden stadig er intakt, har den ifølge indonesiske myndigheder ilt til omkring lørdag morgen.

- Indtil videre har vi ikke fundet den, men med det udstyr, som vi er i besiddelse af, bør vi kunne finde den, siger talsmand for det indonesiske militær Achmad Riad.

Koh mener dog, at antagelsen om, at ubåden har ilt til 72 timer, kan være for positiv.

- Der er en risiko for, at den allerede er løbet tør for ilt, siger han.

Ubåden skulle til at affyre torpedoer i en manøvre, hvor der blev skudt med skarpt, da signalet til fartøjet forsvandt.

Myndighederne arbejder blandt andet ud fra en teori om, at et strømsvigt kan have tvunget ubåden ud af kontrol og forhindret mandskabet i at foretage de normale nødprocedurer.

Man frygter, at ubåden kan være sunket og er helt nede på 700 meters dybde, hvor trykket er højere, end fartøjet er bygget til at klare.

Militæret har tidligere oplyst, at det havde opfanget tegn fra et objekt med høj magnetisme på imellem 50 og 100 meters dybde.

Der også blevet observeret et olielæk nær ubådens senest kendte placering.

Den 1395 ton tunge ubåd blev bygget i Tyskland i 1977. Den blev en del af den indonesiske flåde i 1981.

/ritzau/Reuters