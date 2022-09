Hacker lækker spiloptagelser fra Grand Theft Auto 6

Det er altid en stor begivenhed i den internationale spilverden, når der kommer en ny udgivelse i den voldsomt populære "Grand Theft Auto"-serie.

Udvikleren bag spillet, Rockstar Games, har bekræftet, at spillet er under udvikling, men det har ellers været småt med officielle udmeldinger vedrørende den fremtidige udgivelse.

Søndag amerikansk tid kunne mediet Bloomberg News imidlertid rapportere, at en hacker har frigivet hemmelige optagelser fra spillet.

Videoerne, som ifølge nyhedsbureauet Reuters er autentiske, viser spiloptagelser af røverier, skyderier og kørsel rundt i "GTA"-verden. De er blevet udgivet på et onlineforum af hackeren.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hackeren, hvis identitet er ukendt, har sammen med lækket skrevet en besked til Rockstar Games. Her opfordrer vedkommende Rockstar Games til at "forhandle om en aftale" og spiludviklerens moderselskab, Take Two Interactive Software (TTIS), til at tage kontakt.

TTIS er blevet bedt af Reuters om at kommentere lækket. Selskabet har dog umiddelbart ikke svaret.

"GTA 6" har været længe ventet, siden det seneste spil i serien udkom helt tilbage i 2013.

Udgivelsen ventes at generere 3,5 milliarder dollar ved udgivelse og 2 millioner dollar om året derefter. Det svarer til henholdsvis 26,2 og 14,9 milliarder danske kroner.

Både "GTA 2", "GTA: Vice City", "GTA: San Andreas" og "GTA 5" indtog pladserne som de bedst sælgende spiludgivelser i deres respektive udgivelsesår.

"GTA 5" er desuden det næstbedst sælgende spil nogensinde efter megahittet "Minecraft".

Fælles for "GTA"-spillene er, at man følger en række personer i en fiktiv udgave af den amerikanske underverden. Udgivelserne finder som regel sted i fiktive versioner af klassiske amerikanske storbyer som Los Angeles og Miami.

Spillet er mildest talt voldeligt, og hvem end der spiller det, bliver taget på en rejse gennem røverier, stripklubber, bandeskyderier og storartede kriminelle missioner. Derfor får spillet også regelmæssigt kritik fra blandt andet politikere, som mener, at det ikke bør være tilgængeligt for børn.

/ritzau/Reuters