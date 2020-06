Hackere er brudt ind i 300.000 Nintendo-konti

Cyberkriminelle har haft adgang til personlige informationer, men ikke kreditkortoplysninger, ved stor aktion.

Den japanske spilproducent Nintendo indrømmer, at 300.000 konti under selskabets tjenester er blevet hacket.

Under det første brud på sikkerheden i april blev omkring 160.000 konti kompromitteret.

Siden er det lykkedes hackere at få adgang til omkring 140.000 konti.

Hackerne har haft adgang til personlig information som fødselsdage og e-mail-adresser, men ikke kreditkortoplysninger.

- Vi undskylder inderligt for at skabe problemer og bekymringer blandt vores kunder, siger Nintendo i en meddelelse.

Heri loves det også, at selskabet vil "øge sikkerheden" med det formål "at forhindre noget lignende i at ske igen".

Hackerne har fået adgang til Nintendo id-oplysninger med tilknytning til konsollerne Wii U og Nintendo 3DS.

Derfra er de gået videre til Nintendo-konti, som kan bruges til indkøb på selskabets onlinebutik.

/ritzau/AFP