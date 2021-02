Hackere har frarøvet millioner i kryptovaluta fra kendisser

Flere kendte musikere og sportsudøvere fra USA skal være blandt ofrene i et omfattende hackerangreb.

Ti personer er blevet anholdt under mistanke for gennem hackerangreb at frarøve en lang række ofre over 100 millioner dollar i kryptovaluta.

Det oplyser det europæiske politisamarbejde Europol onsdag.

Blandt de hackede personer er ifølge Europol en række fremtrædende personer i USA - herunder kendte musikere, sportsudøvere og influencere.

Gennem hackerangreb menes de mistænkte at have fået adgang til ofrenes telefoner. Tusindvis af personer har her fået frarøvet samlet set mere end 100 millioner dollar - svarende til 614 millioner kroner - i kryptovaluta.

Otte personer blev anholdt tirsdag, mens de to øvrige tidligere er blevet anholdt i Malta og Belgien. Alle de mistænkte menes at tilhøre den samme kriminelle gruppe, oplyser Europol.

De skal have fået adgang til folks telefoner gennem sim-kort og på den måde blandt andet kunnet styre deres apps og ændre deres adgangskoder.

Det har gjort dem i stand til at stjæle penge i kryptovaluta samt personlige oplysninger. I nogle tilfælde har de desuden hacket konti på sociale medier og udgivet sig for at være deres ofre ved at lave opslag og sende beskeder.

Hackernes nationalitet oplyses ikke af Europol, men myndigheder fra Belgien, Canada, Malta, Storbritannien og USA har været involveret.

Det fremgår ikke, hvilke kendte personer der er blevet ramt af hackerne.

