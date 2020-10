Hackere overtager Trumps hjemmeside og kræver kryptovaluta

Ukendte personer krævede tirsdag penge for at frigive hemmelige samtaler på Donald Trumps valghjemmeside.

Præsident Donald Trumps officielle valghjemmeside er tirsdag lokal tid blevet hacket.

Det oplyser Trumps valgkampagne i en meddelelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Trump-kampagnen skriver i meddelelsen, at den samarbejder med politiet for at finde kilden til angrebet, men at den ikke kender kilden på nuværende tidspunkt.

Ifølge præsidentens kampagnefolk har hackerne ikke fået fingrene i nogen følsomme data, fordi de ikke bliver gemt på hjemmesiden.

Hjemmesiden er tirsdag aften lokal tid oppe at køre igen, efter at siden blev ændret.

Billeder på nettet viser ifølge Reuters, at hjemmesiden kortvarigt viste en falsk meddelelse, der lignede, at den var fra politiet.

Ifølge nyhedsbureauet dpa stod der i beskeden, at hjemmesiden var blevet "beslaglagt", og at folkene bag havde anskaffet sig "adskillige enheder" med adgang til hemmelige samtaler mellem Trump og hans familie.

- I dag er dagen, hvor folk i hele verden kan bestemme, om de vil kende sandheden eller ej, stod der blandt andet i beskeden ifølge dpa.

Besøgende på hjemmesiden blev herefter opfordret til at betale med kryptovaluta for at få informationen frigivet.

Personerne bag angrebet gav ikke nogen beviser for deres påstande.

Teknologihjemmesiden TechCrunch oplyser tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP, at hackerne bag svindelnummeret har prøvet at få folk til at betale med kryptovalutaen Monero. Ifølge AFP er den kendt for at være svær at spore.

Det vides endnu ikke, om hackerne har modtaget betaling.

USA's forbundspoliti, FBI, har ifølge Reuters ikke ønsket at kommentere sagen.

Reuters skriver, at ukendte personer tidligere på året påstod at have skaffet sig adgang til hemmelige Trump-samtaler ved at have hacket et advokatfirma.

Dengang førte det ikke mere med sig.

/ritzau/