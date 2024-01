Hacket amerikansk børstilsyn leder folk i kendt bitcoinfælde

Det amerikanske børstilsyn, SEC, har tirsdag aften fået hacket sin profil på det sociale medie X, og i en halv times tid fremstod det som om, at tilsynet havde godkendt, at såkaldte ETF-virksomheder inden for kryptovaluta pludselig kunne børsnoteres.

Det skriver det amerikanske techmedie Tech Crunch.

Gary Gensler, formand for SEC, skriver på X, at der var tale om et hackerangreb, og at "SEC ikke har godkendt børsnotering og handel med bitcoin ETF-produkter".

ETF-virksomheder giver investorer mulighed for at købe andele i en fond, der indeholder en bred vifte af aktiver som aktier, obligationer eller råvarer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bitcoin-EFT-virksomheder investerer specifikt i bitcoin, en kryptovaluta med enorm ustabil værdi.

Ifølge cybersikkerhedsportalen pcrisk.com er det et kendt svindelnummer, at disse bitcoin-EFT-virksomheder forsøger at lokke personer til at investere i fondene.

Forbrugere bliver lovet at vinde penge på pludselige vækst i bitcoins markedsværdi uden selv at skulle købe kryptovaluta.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kort efter opslaget steg værdien af bitcoin fra omkring 319.000 kroner til omkring 327.00 kroner. En halv time senere var værdien faldet til cirka 309.900 kroner.

- Dagens godkendelse øger gennemsigtigheden på markedet og giver investorer effektiv adgang til at investere i digitale aktiver inden for rammer med regler, citerede det falske opslag Gary Gensler for.

Ifølge Tech Crunch lå opslaget på SEC's X-konto i omkring 30 minutter. Mediet skriver, at flere nyhedsmedier nåede at udgive artikler om opslaget.

/ritzau/