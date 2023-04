Hæren i Sudan: Paramiltære soldater angriber evakueringsfly

Den paramilitære gruppe Rapid Support Forces (RSF) har affyret skud mod et tyrkisk evakueringsfly i Sudan fredag morgen.

Det hævder Sudans hær ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Flyet var ved at lande i lufthavnen Wadi Seyidna uden for hovedstaden Khartoum, da det blev ramt af skud.

Et medlem af besætningen kom til skade, oplyser hæren i Sudan. Flyet formåede dog at lande sikkert og er fredag formiddag ved at blive repareret.

Tyrkiets forsvarsministerium bekræfter ifølge Reuters, at et tyrkisk evakueringsfly er blevet beskudt ved Wadi Seyidna-lufthavnen. Herfra lyder det dog, at ingen af de ombordværende er kommet til skade.

Det fremgår ikke, om andre end besætningsmedlemmerne var om bord på det tyrkiske fly, da det blev ramt af skud.

Rapid Support Forces afviser at være involveret og siger i en udtalelse, at Sudans hær "spreder løgne".

- Vores styrker har i høj grad forpligtet sig til at overholde den humanitære våbenhvile, som vi aftalte ved midnat, og det er ikke sandt, at vi har angrebet noget fly i luften over Wadi Seyidna i Omdurman, skriver RSF.

Omdurman er en by, der ligger i forbindelse med Khartoum.

En række lande har siden sidste weekend sendt fly til og fra Sudan for at evakuere deres statsborgere fra landet.

Sudan har siden midten af april været præget af kampe mellem Rapid Support Forces og landets hær.

Ved midnat torsdag forlængede parterne en eksisterende våbenhvile med yderligere tre døgn. Den skal sikre, at humanitær hjælp kan nå frem til befolkningen i Sudan.

Kampene i Sudan har ifølge landets sundhedsministerium foreløbig kostet mindst 512 mennesker livet. Dødstallet formodes dog at være væsentligt højere, skriver AFP. Op mod 4200 er kommet til skade.

Konflikten mellem Rapid Support Forces og Sudans hær udspringer af en uenighed om, hvilken retning Sudan skal bevæge sig i - herunder om det eksisterende militære styre skal skiftes ud med et civilt styre.

Et af de største stridspunkter handler om, hvorvidt den 100.000 mand store paramilitære gruppe skal indlemmes i hæren, og om hvem der i så fald skal lede den nye nationale styrke.

