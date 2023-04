Hærpiloter i USA skal trænes efter dødelige helikopterulykker

Stabschefen for den amerikanske hær har fredag beordret alle piloter, der ikke er involveret i kritiske missioner, til at blive på jorden, indtil de har gennemført den nødvendige træning.

Ordren kommer, efter at fire helikoptere er styrtet ned i løbet af de seneste uger.

Torsdag kolliderede to AH-64 Apache-helikoptere i den amerikanske delstat Alaska. Tre soldater blev dræbt, mens en fjerde blev kvæstet.

I marts styrtede to Black Hawk-helikoptere ned i delstaten Kentucky og efterlod ni personer døde.

Ulykkerne har fredag fået general James McConville til at beordre "et midlertidigt flyveforbud".

- Tiltaget betyder, at alle hærens piloter - undtagen dem, der deltager i kritiske missioner - bliver holdt på jorden, indtil de har fuldført den nødvendige træning, oplyser hæren i en erklæring.

Det midlertidige flyveforbud på 24 timer skal gennemføres af piloterne mellem 1. og 5. maj. For piloterne i Nationalgarden og reservestyrkerne gælder det, at træningen skal gennemføres inden 31. maj.

I løbet af de seneste år har der været adskillige styrt blandt amerikanske militærfly.

I februar blev to personer fra Nationalgarden i Tennessee dræbt under en træningsflyvning i Alabama.

Sidste år blev fire amerikanske marinesoldater dræbt under en Nato-øvelse i Norge, da deres V-22B Osprey styrtede ned. Årsagen var ifølge efterforskere tilsyneladende, at luftfartøjet havde ramt et fjeld.

Og i 2021 blev to amerikanske flådepiloter reddet, efter at deres T-45C Goshawk-kampfly var styrtet ned i et boligkvarter i Fort Worth i Texas under en træningsøvelse.

Piloterne skød sig ud af flyet, før det styrtede ned.

/ritzau/AFP