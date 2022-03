Hærværk og dødstrusler: Mens bomberne falder i Ukraine, spreder russofobien sig i resten af verden

Siden Putin den 24. februar invaderede Ukraine, har omverdenen vist solidaritet ved at tage afstand til Rusland med en lang række officielle sanktioner og opfordring til boykot af virksomheder og personer med forbindelse til den russiske regering.

Men vreden har også haft utilsigtede konsekvenser for russere uden nogen forbindelse til Putin. Butiksruder er blevet smadret, kirker er blevet vandaliseret, og dødstrusler er blevet sendt afsted på de sociale medier.

Kristeligt Dagblad har samlet et overblik.

“Russiske” spisesteder lider

Det går normalt ikke stille for sig på New Yorker-restauranten “The Russian Tea Room”, der gennem næsten 100 år har været et yndet mødested for prominente borgere. Men for tiden er der påfaldende stille på det ikoniske spisested, som blev grundlagt af russiske flygtninge i 1927. For selvom restaurantens amerikanske ejere offentligt har taget afstand fra Putins krig, lider foretagendet under det boykot, som mange amerikanere har valgt at indføre på eget initiativ.

“Russia House” i San Diego, hvor man som gæst kan nyde retter fra forskellige dele af det tidligere Sovjet, lider ifølge Time Magazine en lignende skæbne. I ugen efter invasionen modtog restaurantens ejer, Ike Gazaryan, 15-20 truende opkald, og en rude er sågar blevet smadret. Som modsvar har Ike Gazaryan, som egentlig har armenske rødder, hængt et stort amerikansk flag ved indgangen til restauranten.

I Washington D.C. har et andet “Russia House” også været udsat for hærværk. Og i Texas har et tredje spisested, som ligeledes hedder “Russia House”, været nødsaget til at skifte navn til “House” for at komme smadrede ruder og trusler i forkøbet.

Der har ikke været travlt ved indgangen til "The Russian Tea Room" på det seneste. Foto: LH / Wikimedia Commons

Rødmalede kirker

I Canada er flere kirker blevet udsat for hærværk i dagene efter den russiske invasion. I Calgary er en russisk-ortodoks kirke i ly af natten blevet overhældt med rød maling. Det skriver mediet Global News.

Dmitry Grygoryev, der er præst i kirken, opfordrer sognebørnene til at prøve at ignorere hærværket, som med hans ord kun har til formål at skabe splid:

“Det er ikke meningen, at vi skal bære hadet og vreden mod andre mennesker i vores hjerter. Det er vigtigt ikke at dømme nogen og ikke at sprede had,” siger han.

I en anden canadisk by, Victoria, er endnu en kirke blevet malet med rød maling, og i Vancouver er et russisk kulturhus blevet overmalet med Ukraines blå-gule farver.

"Jeg var rystet, da jeg så det. Ved du, hvad det sjove er? Jeg er ukrainer. Min familie er lige nu i Ukraine," fortalte Natasha Kovalchuk, der sidder i kulturhusets bestyrelse, til Global News.

Flere russisk-ortodokse kirker i Canada har siden invasionen af Ukraine været udsat for hærværk. Foto: Evan Buhler/Reuters/Ritzau Scanpix

Vrede øst for jerntæppet

I en række af de østeuropæiske lande, der tidligere fungerede som sovjetiske satellitstater, har reaktionerne mod den russiske civilbefolkning været særligt voldsomme. Det gælder ikke mindst Tjekkiet, hvor mindet om foråret i Prag, da Sovjetunionen i 1968 tromlede ind med kampvogne for at bremse folkets opstand, stadig er frisk i erindringen hos mange.

Mere end 50.000 russere bor i dag i Tjekkiet, og landets premiereminister Petr Fiala har besluttet, at russere ikke længere skal kunne få udleveret rejsevisum.

Det skriver The Washington Post, som samtidig beretter, at russiske statsborgere helt ned i folkeskolealderen blevet overfaldet, mens flere spisesteder har sat skilte i deres vinduer om, at russere ikke er velkomne. En restaurant i Prag har lavet en særregel om, at russere kun vil blive betjent, hvis de undsiger Putin og undskylder for hans handlinger.

Det russiske mindretal i Tjekkiet har haft det svært, siden Putin gik ind i Ukraine. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

Giv dem sparket

Det er ikke kun privatpersoner, som har rettet deres frustrationer over krigen mod civile russere. Det konservative medlem af det britiske parlament Roger Gale argumenterede forleden for, at alle russiske statsborgere burde blive udvist som konsekvens af invasionen. Også selvom det ifølge Roger Gale naturligvis ville betyde, at “gode og ærlige mennesker” også ville blive påvirket. Det var med hans egne ord et nødvendigt onde, hvis Putin skulle forstå budskabet, skriver The Independent.

I USA har politikeren Eric Michael Swalwell, der sidder som repræsentant for Californiens 15. Kongresdistrikt, foreslået et lignende, om end mindre vidtgående indgreb. Han mener, at man bør udvise samtlige russiske studerende fra de amerikanske universiteter med omgående virkning. Forslaget har siden mødt kritik for at ramme civile russere i stedet for Putin, men Swalwell holder stædigt fast i sin argumentation.

“Det er bare ét ud af mange mulige indgreb (...) Målet er at isolere Rusland. At gøre det klart, at de er en pariastat,” siger han ifølge Forbes.

Roger Gale taler her foran det britiske parlament i 2021. Foto: Jessica Taylor/Reuters/Ritzau Scanpix

Japansk harme

Selvom de fleste aggressioner mod russiske civile har fundet sted i den vestlige verden, er der også eksempler på aggressioner øst for den russiske grænse. Især i Japan, som har en broget og krigspræget fortid med Rusland, har invasionen af Ukraine fremprovokeret en række reaktioner.

Det er blandt andet gået ud over den russiskfødte TV-personlighed Vlas Kobara, der er opvokset i Japan. Han fortæller til avisen The Asahi Shimbun, at han har modtaget en lang række trusler på de sociale medier. Det til trods for, at han offentligt har taget afstand til Putin og krigen.

Flere restauranter med russisk tilknytning har også modtaget trusler samt en overflod af dårlige anmeldelser på forskellige hjemmesider. Og en butik i Tokyo ved navn “Den Røde Plads” er blevet udsat for hærværk, selvom ejeren faktisk er ukrainer.

Også i Tokyo har folk markeret deres utilfredshed med krigen i Ukraine. Foto: Kim Kyung-Hoon/Reuters/Ritzau Scanpix

