Haitiansk bandeleder meldes dræbt i politiaktion

Lederen af den haitianske bande Delmas 95, Ernst Julme, er torsdag blevet dræbt i en politiaktion.

Det oplyser politi og andre kilder.

Samtidig er der angreb i hovedstaden, Port-au-Prince, mens politiske grupper tilsyneladende kommer tættere på at enes om en overgangsregering.

Julme, der også er kendt som Ti Greg, var en del af bandeleder Jimmy "Barbecue" Cheriziers alliance ved navn Viv Ansamn.

Derfor markerer hans død et tilbagesalg for bandernes forsøg på at overtage hovedstaden.

Julme var for nylig sluppet ud af Haitis største fængsel i en masseflugt.

Dagen inden Julmes død blev en anden bandeleder, der gik under navnet Makandal, dræbt.

FN's generalsekretær, António Guterres, glæder sig torsdag over meldinger om, at politiske grupper har valgt alle medlemmer af en overgangsregering, der skal overtage præsidentmagten inden et kommende valg.

Det oplyser en talsperson for FN.

Overgangsregeringen får mandat til at udpege en erstatning til premierminister Ariel Henry, der 11. marts meddelte, at han trækker sig fra posten.

Mens det ser ud til, at overgangsregeringen snart er på plads, kunne der torsdag høres skud i den centrale del af hovedstaden, mens folk også måtte flygte fra skud i forstaden Petion-Ville.

Onsdag blev formodede bandemedlemmer i Petion-Ville, der har været under angreb de seneste dage, dræbt, og der blev sat ild til deres lig.

Der er meldinger om, at det var en gruppe af selvtægtsmænd fra en gruppe kaldet Bwa Kale, der stod bag. Det var her, at bandelederen Makandal angiveligt blev dræbt.

Den haitianske stat har været stort set fraværende under den seneste lange tids uroligheder, og politiet er dårligt udrustet til at stille noget op mod de tungt bevæbnede kriminelle grupper, der forsøger at udvide deres magt over hovedstaden.

/ritzau/Reuters